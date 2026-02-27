Türkiye’de 65 Yaş Üstü Evlilikler Artışta

Türkiye’de geçen yıl “ikinci baharında” evliliğe adım atanların sayısı 9 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 65 yaş üstü 5 bin 666 kişinin nikah masasına oturduğu belirlenirken, bu sayı 2025 yılı itibarıyla 9 bin 223’e ulaştı. Sonraki yıllarda ise 65 yaş ve üzeri bireylerin evlenme oranında düzenli bir artış gözlemlendi. 2021 yılında 7 bin 237, 2022 yılında 7 bin 993, 2023’te 8 bin 228 ve 2024 yılında 8 bin 536 kişi evlendi. Analizler, orta yaşın üzerindeki bireylerin en fazla evlendiği yılın 2025 olduğunu gösteriyor.

ERKEKLER AĞIRLIKTA

Geçen yıl Türkiye’de 65 yaş üstü 9 bini aşkın kişi evlilik hayatına atıldı ve bu bireylerin yüzde 78,1’ini erkekler oluşturdu. Toplamda 7 bin 204 erkek, yüzde 21,9’unu temsil eden 2 bin 19 kadınla birlikte evlendi.

İLK EVLİLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

“İkinci baharı”nı yaşayanların sayısı, 2001 yılından bu yana ilk kez 9 bini geçerek 9 bin 223 olarak kayıtlara geçti. Eşlerin önceki medeni durumları incelendiğinde, 742’sinin daha önce evlenmediği, 1.540’ının eşinin hayatını kaybettiği ve 5 bin 178’inin ise boşandığı görüldü. 1.763 bireyin önceki medeni durumu hakkında bilgi mevcut değildi.

İSTANBUL LİDERLİĞİ KORUYOR

5 büyükşehirde 65 yaş üstü evlenen bireylerin toplam evliliklerin yaklaşık üçte birini oluşturduğu tespit edildi. 65 yaş üstü evlenenlerin en fazla bulunduğu iller sırasıyla İstanbul (1.081), İzmir (603), Ankara (659), Antalya (384) ve Bursa (303) olarak belirlendi.