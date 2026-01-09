Borsa İstanbul’da Manipülasyon Soruşturmasında Gökhan Gönül’ün Ev Hapsi Kaldırıldı

borsa-istanbul-da-manipulasyon-sorusturmasinda-gokhan-gonul-un-ev-hapsi-kaldirildi

Borsa İstanbul’daki usulsüzlük soruşturmaları sürüyor. Borsa İstanbul’daki belirli işlemlerde manipülasyon yapıldığına dair iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile birlikte toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gökhan Gönül hakkında ev hapsi uygulanması karara bağlandı. Son gelişmelerin ardından Gönül’ün ev hapsi kararı kaldırıldı; ancak sulh ceza hakimliği tarafından Gökhan Gönül için talep edilen yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor.

GÖKHAN GÖNÜL’ÜN FUTBOL KARİYERİ

Gökhan Gönül, futbol kariyerine Bursa Yolspor altyapısında başladıktan sonra Gençlerbirliği’nde oynamıştı. 2007 yılında Fenerbahçe’ye 1,4 milyon euro bedelle transfer olan Gönül, burada 9 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı taşımıştır. 2016 yılında Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, 2021’de Rizespor ile kariyerine devam etmiş ve 2023 yılının sonunda futbolculuk kariyerini tamamlayarak teknik direktörlük hayatına adım atmıştır. Türkiye U21 Milli Takımı’nda önce yardımcı antrenörlük yapmış, ardından teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. Gökhan Gönül, en son 11 Eylül 2025’te Fenerbahçe ile yardımcı antrenörlük anlaşması yapmış ancak 29 Eylül 2025’te takımdan ayrılmıştır.

