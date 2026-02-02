Borsa İstanbul Ocak Ayında Rekor Seviyeleri Aştı

borsa-istanbul-ocak-ayinda-rekor-seviyeleri-asti

Borsa İstanbul’da yükselişler devam ediyor. Yıla alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, ocak ayı sonuna kadar yükseliş ivmesini sürdürdü ve ay boyunca rekor seviyelerini artırmaya devam etti.

OCAK REKORLARLA DOLDU

Borsa İstanbul, ocak ayına yüzde 0,31 artışla 11 bin 296 puandan girdi. Yılın ilk rekoru ise 5 Ocak’ta 11 bin 726 puanla kırıldı. Yabancı yatırımcıların devam eden ilgisi doğrultusunda endeks, 29 Ocak’ta 13 bin 906 puanla yeni bir zirveye ulaştı.

1997’DEN BU YANA EN İYİ PERFORMANS

BIST 100 endeksi, ocak ayını yüzde 22,9 getirili bir oranla tamamladı ve bu performans, 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı sonuçlarından biri olarak kaydedildi. 1997 yılı ocak ayında yatırımcılarını yüzde 64 oranında kazandırdığı hatırlatılıyor.

YABANCI YATIRIMCILAR İLGİ GÖSTERİYOR

Yabancı yatırım kuruluşları, Türk varlıklarına dair olumlu raporlar sunarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesinde korudu ve görünümünü “durağan”dan “pozitif” olarak güncelledi. Bu gelişmeler, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a olan ilgisini artırdı.

