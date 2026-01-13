Borsa İstanbul Rekor Düzeye Ulaştı

Borsa İstanbul yeni bir zirveye ulaştı. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 130,79 puanlık bir artış yaşarken, toplam işlem hacmi 192,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,65 değer kaybı yaşadı.

SEKTÖR PERFORMANSLARI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan madencilik hisseleri, yüzde 3,07 ile ön plana çıkarken, en çok kaybeden sektör ise holding oldu. Yatırımcılar, global piyasalarda ABD’den gelen enflasyon verilerine odaklanırken, BIST 100 endeksi gün içerisinde 12.428,44 puana ulaşarak yeni bir rekor tazeledi ve gün sonunda rekor seviyeden kapanış yaptı.

İŞLEM HACMİ ZİRVE YAPTI

Son 2,5 ayın en yüksek işlem hacmi, 192,9 milyar lira ile kaydedildi. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 yılının Aralık ayında aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,7 artış göstererek beklentilere paralel bir seyir izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre ise, Kasım ayında Türkiye’nin cari işlemler hesabı 3 milyar 996 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolarlık fazlalık oluştu.

VERİ GÜNDEMİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Kasım 2025 itibarıyla ticaret satış hacminin yıllık bazda yüzde 7,1 ve perakende satış hacminin ise yüzde 14,2 oranında yükseldiğini ortaya koydu. Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise Çin’de dış ticaret dengesi, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ile cari işlemler dengesi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanlarının direnç, 12.300 ve 12.200 puanlarının ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.