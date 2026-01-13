Narsisizmin Zirvesi: Almanya İlk Sırada

Narsizm, günümüzde yaygın bir sorun haline geldi. Bu mesele yalnızca bireyleri değil, ülkeleri de kapsıyor. Self and Identity dergisinde yayımlanan araştırma, narsisizmin farklı toplumlarda önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre narsisistik eğilimler, kültür, yaş ve cinsiyet gibi etmenlerden etkileniyor. Bu çalışmada, günlük yaşamda sıkça görülen narsisistik özellikler üzerinde duruluyor. Söz konusu özellikler “yok” ya da “var” olarak değil, bir spektrum dahilinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, belirli seviyelerde özsaygı ve kendini beğenmenin normal kabul edildiğini, ancak bu durumun kişinin içsel güvensizliğini bastırmak için bir savunmaya dönüşmesinin sorun yarattığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan bireylerden toplumsal statülerini puanlamaları istendi. Ayrıca, katılımcılar, “Rakiplerimin başarısız olmasını isterim” ya da “Üstün katkılarımla ilgi odağı olurum” gibi narsisistik eğilimleri belirleyen ifadelere yanıt verdiler. Elde edilen bulgular ise toplumda var olan bazı yaygın inançları alt üst edici nitelikte.

ZİRVEDE ALMANYA

Genel narsisizm puanlarında Almanya, Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore üst sıralarda yer aldı. Sıralamanın alt kısımlarında ise Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler bulundu. Araştırmanın en ilginç bulgusu ise ABD ile ilgili oldu. Narsisizmin en yaygın olduğu ülkelerden biri olarak düşünülen ABD, araştırmada 16. sırada kalmayı başardı.