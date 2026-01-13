Fransız Çiftçiler Traktörlerle Paris’e Ulaştı

Fransa’da, Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında yapılan anlaşma, çiftçiler arasında büyük rahatsızlığa yol açtı. Bu rahatsızlıklarını dile getirmek isteyen Fransız çiftçiler, traktörlerine binerek Paris’e doğru hareket etti.

İLK KONVOY PARİS’E GİRDİ

Ulusal kaynaklarda yer alan bilgilere göre, başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde çiftçi sendikalarının organize ettiği protestolarda ilk konvoy, sabah saatlerinde Paris’e ulaştı. Yetkililerden izinli olarak gerçekleştirilen eylemde, 350’den fazla traktörle yüzlerce çiftçi, başkentin en işlek yollarından biri olan Champs-Elysees’ye doğru ilerledi.

TALEP SOMUT EYLEM PLANI

Ülkenin önde gelen tarım kuruluşlarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu tarafından düzenlenen bu eylemde ise AB-MERCOSUR anlaşmasının çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı acil ve somut bir eylem planı talep edildi.

HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Champs-Elysees’deki gösterilerin ardından çiftçi konvoyları, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Meclis binası önünde gerçekleştirilen eyleme katılmak için hareket edecek. Yetkililer, eylem süresince Paris’teki Sen Nehri üzerindeki Concorde Köprüsü ve 3. Alexandre Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ayrıca, Paris’in yanı sıra ülkenin güneybatısında La Rochelle, Metz, Pau, Dax, Limoges ve Perigueux gibi kentlerde de çiftçi eylemleri devam ediyor.

ANLAŞMA SÜRECİ GERİLİM YARATIYOR

AB ülkeleri, daha önce Aralık 2025’te gerçekleştirilmesi planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya’nın karşıt tutumları nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını, 9 Ocak’ta onayladı. Paraguay’da 17 Ocak’ta imzalanması beklenen anlaşma çerçevesinde MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması ve bu ülkelerin Avrupa sanayisine açılması hedefleniyor. Avrupa çiftçileri ise, düşük standartlarda üretilen ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını doldurarak birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceği endişesini taşıyor.