Suriye’de Dürzi Azınlık ve İsrail İlişkileri Tırmanıyor

Suriye’de Dürzi azınlığın İsrail ile olan yakın ilişkileri, bölgede devam eden gerilimleri artırmaya devam ediyor. İsrail’in desteklediği Dürzi lider Hikmet el-Hicri, bir gazeteye verdiği röportajda, İsrail’e yönelik övgülerde bulunurken Suriye yönetimini eleştirdi.

AZINLIKLARI YOK ETME AMACI

Hicri, İsrail’in desteğini aldığına dair iddialarda bulunarak, Suriye yönetiminin “El Kaide’nin devamı DEAŞ yönetimi olduğunu ve tüm azınlıkları yok etmeyi hedeflediklerini” öne sürdü. Ayrıca, Suriye ordusu ile destekçileri arasında Temmuz 2025’te meydana gelen çatışmalara değinen Hicri, bunun “Dürzilere karşı bir soykırım” olduğunu belirtti ve İsrail’in yardımıyla bu soykırımdan kurtulduklarını savundu. Kendisi, Temmuz 2025’teki çatışmalarda Arap ülkelerinin Suriye yönetimini desteklediğini ve özellikle Türkiye’nin de bu desteği sağladığını ifade etti.

İSRAİL İLE BAĞLANTILAR TARİHE DAYANIYOR

Hicri, İsrail ile olan ilişkilerinin Beşar Esad rejiminin devrilmesinden çok öncelere dayandığını belirtti. “Bağlantı, Esed rejiminin düşüşünden önce kuruldu.” diyerek İsrail’in uluslararası bir hukuk devleti olduğunu iddia etti.

BAĞIMSIZ BİR BÖLGE TALEBİ

Hicri, Şam yönetimiyle herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirterek, Suriye’den ayrılıp bağımsızlık talep ettiklerini ifade etti. “Sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi de talep ediyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İSRAİL İLE İTTİFAK GÖRÜŞÜ

Bölgenin geleceği hakkında konuşan Hicri, “Kendimizi İsrail devletinin varlığının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. İlişki, uluslararası ve önemli bir nitelik taşımaktadır. İsrail, gelecekteki düzenlemeler için tek garantör ve yetkili kuruluş.” iddialarında bulundu. Tam bağımsızlık istediklerini fakat bir geçiş döneminin özerklik aşamasının dış bir garantör denetiminde mümkün olabileceğini belirtti.

SURİYE’NİN GELECEĞİ

Suriye’nin gelecekte bölüneceği üzerinde duran Hicri, “Suriye’nin bağımsızlık ve özerklik hedefleri doğrultusunda bölünmeye gittiğini” söyledi. Hicri, İsrail ile arasında bir insani koridor olmadığını ve bunun da bölgeye yardımların ulaşımını zorlaştırdığını dile getirdi.