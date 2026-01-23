Borsa İstanbul Rekor Seviyelerini Yeniliyor

borsa-istanbul-rekor-seviyelerini-yeniliyor

BORSADA YENİ REKORLAR KIRILDI

Borsa İstanbul, ardı ardına rekorlar kırmaya devam ediyor. Öncelikle, en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Sonrasında ise en yüksek açılış gerçekleşti ve şimdi de 13.000 puan eşiği geçilmiş durumda. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını sağladı. Bugün açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışına göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.924,20 puana yükseliş gösterdi.

YENİ REKOR SEVİYESİ AŞILDI

BIST 100 endeksi, 13.037 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran madencilik sektörü yüzde 1,15 artış gösterirken, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,60 ile en çok kaybettiren sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI YÜKSELDİ

Küresel piyasalardaki risk iştahındaki artış, jeopolitik gerilimlerdeki azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren makroekonomik verilerle destekleniyor. BIST 100 endeksi, dağılmaya başlayan alımlarla güne yine rekor seviyeden başlamış oldu.

ABD’DEN GELEN POZİTİF VERİLERİN ETKİSİ

ABD yönetimi tarafından uygulanan bazı politikalar ve ekonomik veriler, küresel varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığını gösteren büyüme verileri, piyasalarda olumlu bir atmosfer oluşturdu. ABD’deki büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, iş gücü piyasasına yönelik endişelerin de bir ölçüde azalmasına yardımcı oldu.

