Borsa İstanbul Rekora Yakın Yükselişini Sürdürüyor

Borsa İstanbul 2025 Yılına Yükselişle Girdi

Yeni yılın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 0,31 oranında bir artışla 11 bin 296 puandan başladı. Açılış sonrasında gelen yoğun alım işlemleriyle birlikte BİST, rekora yakın bir seyrin içine girdi. İlk işlem gününde piyasaların hareketli olması, yatırımcılar için olumlu bir atmosfer yaratma potansiyeli taşıyor. BİST, en yüksek değerini 26 Ağustos 2025 tarihinde 11 bin 605 puanla kaydetmişti. Endeksin, Ağustos ayındaki seviyesine ulaşabilmesi için gerekli artış oranı ise yalnızca yüzde 1,88.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verilerine ilişkin beklentilerin düşük kalması, Borsa İstanbul’daki alımları teşvik eden sebeplerden biri oldu. Uzmanlar, Aralık ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda ise yüzde 31 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 8 faiz toplantısında indirim kararı alınması yönündeki beklentilerin de piyasada pozitif bir etki yarattığı görülüyor.

ALIM SATIM DAKİKALARI FARKLI YONDA GÖRÜLÜYOR

Borsa İstanbul’da Garanti Yatırım, Tera Menkul, Ak Yatırım ve Bank of America alım yönünde faaliyet gösterirken, İnfo Yatırım, Yatırım Finansman, Deniz Yatırım ve A1 Capital ise satış yönünde pozisyon alıyor. Dolar, 42,9901 lira, Euro ise 50,5063 lira seviyelerinden işlem görüyor.

İTO’DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, 2025 Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,23 artış kaydetti. 2024 Aralık ayına göre, 2025 Aralık’ında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,68 oranında bir değişim gösterdi.

KREDİ NOTU BEKLENİYOR

Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerin, kredi notuna olumlu yansıması mümkün. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 23 Ocak 2026’da değerlendirecek. Aynı tarihte Fitch de not ile ilgili bir açıklamada bulunacak. Değerlendirmeler sonucunda not değişikliği gerçekleşmese de, görünüm değişikliğinin olması bekleniyor.

BİST YILLIK GETİRİDE ÖNE ÇIKTI

Borsa İstanbul, 2025 yılını 9 bin 858 puandan başlatmış ve yılı 11 bin 261 puandan tamamlayarak, endeks itibarıyla yıllık yüzde 14,2 oranında bir getiri sağlamış oldu. Bu performansı, enflasyon oranının oldukça altında kalan bir getiri ile pekiştirerek yatırımcıları enflasyona karşı korudu. Borsa İstanbul’da, endeksler dışında hisse bazında daha detaylı incelemelerin yapılması ise daha anlamlı sonuçlar sunacaktır. Bu doğrultuda, yatırımcıların sahip oldukları hisselerin aracı kurum sayfalarından yıllık ya da alım fiyatlarından bu yana olan getirilerini takip etmeleri faydalı olacaktır.