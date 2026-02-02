Borsa İstanbul Yeni Rekorlara İmza Atıyor

Borsa İstanbul’da rekor düzeyde yükseliş devam ediyor. Yıla alım ağırlıklı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, ocak ayı sonuna kadar bu olumlu seyrini sürdürerek, rekor seviyeleri geliştirmeye devam etti.

OCAK REKOR PERFORMANSI

Borsa İstanbul ocak ayına yüzde 0,31 artışla 11 bin 296 puan seviyesinden giriş yaptı. Yılın ilk rekoru ise 5 Ocak’ta 11 bin 726 puanla kaydedildi. Yabancı yatırımcılardan gelen sürekli ilgiyle birlikte endeks, 29 Ocak’ta 13 bin 906 puanla en yüksek seviyesini belirledi.

1997’DEN BERİ EN YÜKSEK GETİRİ

BIST 100 endeksi, ocak ayını yüzde 22,9 getiri ile kapattı. Bu performans, 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı performansı olarak kayıtlara geçti. 1997 yılının ocak ayında yatırımcılarına yüzde 64 getiri sunulmuştu.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına yönelik olumlu değerlendirmeleri sürerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit etti ve kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Bu gelişmeler, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a olan ilgisini artırdı.

