Borsa İstanbul Yükselişte: Piyasalar Savaşın Etkisinde

borsa-istanbul-yukseliste-piyasalar-savasin-etkisinde

Borsa İstanbul, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak yaşanan savaşın etkileriyle şekillenmeye devam ediyor. Trump’ın savaşa ilişkin verdiği umut verici mesajlar borsa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Trump “İran’la görüşmem mümkün olabilir.” yorumunda bulundu. Borsa İstanbul, yeni işlem gününe yüzde 1,96’lık bir artışla 12 bin 950 puandan başladı. Açılışın ardından genel bir yükseliş trendi gözlemlenirken, özellikle banka hisselerine olan talep Borsa İstanbul’un değer kazanmasını sağladı.

BÜYÜK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Savaşın sona erme ihtimaline dair beklentiler, ulaştırma sektörü hisselerinin yanı sıra Türk Hava Yolları ve Pegasus’a da önemli alımlar getirdi. Türkiye’nin en değerli şirketleri arasında yer alan ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Aselsan da yüzde 5 civarında bir artışla tarihi zirvesine çok yaklaştı. Borsa İstanbul şu dakikalarda yüzde 3,3 oranında bir artışla 13 bin 120 puandan işlem görmekte.

PARA PİYASALARINDA GELİŞMELER

Döviz kurlarında ise Dolar 44,0538 liradan, Euro ise 51,3553 liradan işlem görüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani Açıklama Yaptı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, İsmail Kaani'nin savaşı doğrudan yönettiğini belirterek, onun durumuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Gündem

Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech’ten Ayrılıyor

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mevcut görevlerini bırakıp yeni bir teknoloji firması kurma kararı aldı.
Gündem

Nazan Ünal’ın Dövmeleri ve Sosyal Medya Başarısı

Televizyon programında dövmeleriyle gündeme gelen Nazan Ünal, bu dövmeleri gençliğinde yaptırdığını açıkladı. Ünal'ın yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.
Gündem

Altın Fiyatları Trump Açıklamalarıyla Yükseliyor

Trump'ın İran-ABD gerginliğinin sona erebileceğine dair açıklaması, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Gündem

Yeni İlin Belirlenmesi İçin TBMM’ye Teklif Sunuldu

Türkiye'de birçok ilçe, il olma potansiyeli taşıyor. Üç önemli ilçenin birleşerek yeni bir il oluşturma ihtimali gündemde. İl olması beklenen ilçeler merak konusu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.