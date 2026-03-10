Borsa İstanbul Yükselişte: Piyasalar Savaşın Etkisinde

Borsa İstanbul, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak yaşanan savaşın etkileriyle şekillenmeye devam ediyor. Trump’ın savaşa ilişkin verdiği umut verici mesajlar borsa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Trump “İran’la görüşmem mümkün olabilir.” yorumunda bulundu. Borsa İstanbul, yeni işlem gününe yüzde 1,96’lık bir artışla 12 bin 950 puandan başladı. Açılışın ardından genel bir yükseliş trendi gözlemlenirken, özellikle banka hisselerine olan talep Borsa İstanbul’un değer kazanmasını sağladı.

BÜYÜK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Savaşın sona erme ihtimaline dair beklentiler, ulaştırma sektörü hisselerinin yanı sıra Türk Hava Yolları ve Pegasus’a da önemli alımlar getirdi. Türkiye’nin en değerli şirketleri arasında yer alan ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Aselsan da yüzde 5 civarında bir artışla tarihi zirvesine çok yaklaştı. Borsa İstanbul şu dakikalarda yüzde 3,3 oranında bir artışla 13 bin 120 puandan işlem görmekte.

PARA PİYASALARINDA GELİŞMELER

Döviz kurlarında ise Dolar 44,0538 liradan, Euro ise 51,3553 liradan işlem görüyor.