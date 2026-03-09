Borusan Ventures Archimetis’e 11,5 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Borusan Grubu’nun kurumsal girişim sermayesi kolu olan Borusan Ventures, üretim verimliliği ve güvenliğini artıran yenilikçi girişimlere yatırım yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, enerji ve kimya sektörleri başta olmak üzere endüstriyel tesislerde yapay zeka destekli karar alma ve akıl yürütme sistemleri geliştiren Archimetis, Borusan Ventures’ın da katılım gösterdiği yatırım turunda 11,5 milyon dolar finansman temin etti. Yatırım turuna liderlik eden Inspired Capital’a, Homebrew, MCJ ve Incite Capital gibi firmalar da iştirak etti.

ARCHIMETIS’İN YENİLİKÇİ ÜRÜNÜ

Yatırımla ilgili görüş bildiren Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, “Archimetis’in kurucularından Paul Manwell, uzun yıllar Google’da üst düzey yöneticilik yapmış ve şirket CEO’su Sundar Pichai ile önemli projelerde çalışmış bir isim. Bu deneyimiyle birlikte Archimetis’in diğer yapay zekâ çözümlerinden ayrışacağı ve daha üst seviyede bir ürün olacağı konusunda inancımız tam. Yapay zekânın üretimde sınırlı değer yaratacağı yönünde yanlış bir algı olsa da Borusan Boru’nun Houston tesisindeki testlerimiz bunun tam tersini gösterdi. Çelik sektöründe öncü bir oyuncu olarak bu yolculuğun içerisinde yer almaktan, üretim tesislerimizi açarak Archimetis’in bu sektörde ilerlemesine katkı sağlamaktan oldukça mutluyuz. Diğer ülkelerdeki üretim tesislerimize de bu çözümün yayılımını sağlayıp yapay zekâyı işlerimizin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

VERİ ANALİZİNDE DEVRİM YARATIYOR

2023 yılında kurulan Archimetis, rafineriler ve ağır sanayi tesislerinde uzun süredir var olan bir probleme odaklanıyor: Ekiplerin, yoğun operasyonel baskılar altında zamanında karar ve analiz desteği alabilme ihtiyacının karşılanamaması. Üretim hatları beklenmedik şekilde durduğunda, ekipler; sensör verileri, bakım ve arıza kayıtları, PDF dokümanlar, e-postalar ile deneyimli çalışanların zihnindeki kurumsal bilgi gibi dağınık kaynaklarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Ekiplerin en büyük zorluğu, bu verileri hızlı ve doğru bir şekilde anlamlandırmak. Bu dağınık yapı nedeniyle bilgiler genellikle günler süren analizlerle bir araya getiriliyor ve her gün karşılaşılan yüzlerce küçük problem de bu durumu zorlaştırıyor, sonuç olarak şirketler büyük verimlilik ve optimizasyon fırsatlarını kaçırabiliyor. Archimetis, insanların tek başına işleyemeyeceği milyarlarca veriyi yapay zekanın yetenekleri sayesinde tek bir yapı altında işleyerek, operasyon ekiplerinin daha hızlı, tutarlı ve veri odaklı karar almalarına olanak sunuyor.

YAPAY ZEKANIN İMKANLARINDAN YARARLANIYOR

Archimetis, Google DeepMind’in AlphaCode yaklaşımındaki ileri yapay zeka gelişmelerini temel alan modern bir operasyonel akıl yürütme mimarisi üzerinde kurulmuş durumda. Güvenli ve özel bir bulut ortamında faaliyet gösteren platform, sensör verileri, bakım kayıtları ve dokümantasyon gibi farklı kaynaklardan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri bir araya getiriyor. Önde gelen dil modelleri ile analitik araçları entegre ederek operasyonları sürekli olarak sorunlar ve fırsatlar açısından izliyor, küresel ve şirket-özel en iyi uygulamaları devreye alıyor, böylece normalde günler süren karmaşık mühendislik analizlerini otomatikleştiriyor. Elde edilen içgörüler, operasyon ekiplerine anlık ve aksiyon almaya yönelik şekilde sunuluyor. İlk elde edilen sonuçlara göre, Archimetis ile günlük 120.000 varil kapasiteli bir rafineride marj iyileştirmeleri, maliyet tasarrufları ve süreç güvenliğindeki artış sayesinde yıllık 34–45 milyon dolar arası finansal etki yaratıldığı bildirildi.