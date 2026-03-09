Dul Ve Yetim Maaşlarına Önemli Zam Açıklandı

Sosyal Güvenlik Uzmanından Çarpıcı Açıklamalar

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında dul ve yetim aylıklarında güncellemeler hakkında dikkat çekici bilgiler sundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %12,19 olarak kaydedildi. Bu doğrultuda, SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşlarının Ocak 2026 itibarıyla %12,19 oranında artırılacağı açıklandı.

Yeni Hesaplamalar ve Yükseltilen Taban Maaşlar

Dul-yetim ve ölüm aylıkları için alt sınırlar yeniden hesaplanarak yükseltildi. Bu hesaplamalar, üç farklı kategoriye göre yapılıyor. Öncelikle, 2000 yılından önceki sisteme tabi hak sahipleri, sigortalı çalışırken veya emekli iken vefat edenlerin yakınları ile sadece 2000 sonrası hizmete sahip olanlar için belirli kurallar geçerli. Eski sistemden gelen hak sahiplerinin maaşlarında SGK (5510 sayılı Kanun) öncesinde emekli olan veya 2000 yılından önce vefat eden sigortalıların yakınları için alt sınırların artırıldığı belirtildi.

Yeni Düzenlemeler ve Geçici Katsayılar

Yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra çalışırken vefat edenler veya emekliliği sırasında hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, ölen sigortalının aylığını geçmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda, hizmet dökümü tamamen 2000 yılından sonraya ait olan ve karma sisteme (4447 ve 5510 sayılı kanunlar) tabi maaş alan hak sahipleri için taban ödemeleri de güncellenmiştir. SGK (5510) Kanununun yürürlük tarihinden önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak olan ölüm gelirinin, belirlenen miktarlardan daha düşük olmaması sağlanacaktır. Karakaş, özetle, 2026 yılının başında emekli, dul ve yetim maaşlarına %12,19 oranında bir zam yapılacağını, yeni emekliler için maaş hesaplamasında geçici %30,89 katsayısının kullanılacağını ve dul-yetim ile ölüm gelirlerinin taban tutarlarının artırıldığını ifade etti.