Elon Musk Starlink İçin Ankara Çıkarması Yaptı

Elon Musk’TAN TÜRKİYE’YE YENİ GİRİŞİM

Tesla, SpaceX ve Starlink gibi öncü şirketlerin kurucusu Elon Musk, uydu interneti hizmeti sunan Starlink’in Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmek üzere çalışmalara başladı. Önceki yıllarda Türkiye’de hizmet verme amacıyla resmi başvuru gerçekleştiren Musk’ın şirketi bu talebine olumlu yanıt alamadı. Ancak, sistemin Türkiye’de hayata geçirilmesi için girişimlerin hız kazandığı görülüyor.

TÜRKİYE İÇİN ANKARA’DA ÇALIŞMALAR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, Musk, Starlink hizmetinin Türkiye kapsamına alınabilmesi için şirketin üst düzey yöneticilerini geçtiğimiz ay Ankara’ya gönderdi. Bu ziyaretin ardından, çeşitli güvenlik endişeleri dolayısıyla Starlink’e karşı temkinli bir yaklaşım sergilendiği belirtiliyor.

KAPSAMA HARİTASINDA YER ALIYOR

Starlink, resmi internet sitesinde yayınlanan haritasında Türkiye için ‘yakında’ ifadesine yer vererek, hizmetlerinin yakında sunulacağına dair bir ipucu veriyor. Şu anda Mart 2026 itibarıyla 160’a yakın ülkede faaliyet gösteren Starlink’in kapsam haritası, dikkat çekici bir genişlemeyi gösteriyor.

