Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. Kez Kapılarını Açıyor

Uluslararası firmaları, alanında uzman temsilcileri ve ekonomik çeşitliliği kapsayan 50’den fazla fuar ve konferans düzenlemiş olan ICA Events, yapı ve inşaat sektörü için büyük bir önem arz eden 48. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’u 27–30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan bu fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez oluşturulan “Yurt İçi Prestijli Fuarlar” listesine dahil edildi. Ürün grubu çeşitliliği ile sektör için önemli bir buluşma adresi olma özelliği taşıyan etkinlik, Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile iş birliği yapılan Hardware Eurasia – Hırdavat Özel Bölümü ile İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile hayata geçirilen İskele – Kalıp Özel Bölümü sayesinde sektöre yön veren stratejik iş birlikleri oluşturacak.

YAPIDA KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ

Yapı ve inşaat sektörünün küresel ticaret merkezi olma hedefine yönelen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un geçmişi sayesinde bu alanda en kapsamlı buluşma noktası olduğunu vurgulayan etkinlik direktörü Banu Keskin, “1978 yılında düzenlenen ilk fuarımızdan itibaren sektörün kurumsallaşması, üretim çeşitliliğinin artması ve uluslararası ticari iş birliklerinin gelişmesine öncülük ettik. Bu tarihsel konumumuz sayesinde, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok yapı firmasının markalaşma sürecinde, yeni ürün tanıtımlarında ve ihracat süreçlerinde sunduğumuz buluşma alanından yararlanması sağlandı. Bu açıdan fuar sadece tanıtım alanı değil; aynı zamanda Türkiye’nin yapı-inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanındaki üretim ve tasarım gücünün dünya pazarlarına açıldığı sürekli bir ticaret kapısı niteliği taşıyor. Ayrıca, bölgenin en büyük ve en köklü yapı fuarı olarak sektör için bir ‘ihracat kapısı’ oluyor.” dedi.

İŞ HACMİNDE ÖNEMLİ RAKAMLAR

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un sektördeki büyük etkisine dikkat çeken Banu Keskin, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl fuara katılanların yüzde 86’sı, gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşma ile sonuçlandırdı. İlk kez katılanların ise yüzde 92’si, fuar sırasında sipariş aldı veya ön anlaşma sağladı. Ayrıca 2025 katılımcılarının yüzde 93’ü, bu yıl da fuara katılacaklarını belirtti. Katılımcı başına 1 milyon Euro’dan fazla olmak üzere, toplamda 456 milyon Euro’luk iş hacmi yaratan fuarımız, sektör profesyonelleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Fuara katılımcı başına ortalama 11 iş anlaşması sağlanırken, sipariş ve ön anlaşma sayısı 4 bin 700’ü geçti. Bu veriler, fuarın sektördeki güçlü konumunu ve yarattığı ekonomik değeri ortaya koyuyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da bu yıl sunulacak iş birliklerine vurgu yapan Keskin, “Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Hardware Eurasia – Hırdavat Özel Bölümü’nü oluşturuyoruz. Bu bölümdeki katılımcılar, ürünlerini ulusal ve uluslararası alıcılara tanıtma fırsatı bulacak. Diğer iş birliğimiz ise İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile gerçekleşiyor; bu kapsamda İskele – Kalıp Özel Bölümü için ayrı bir alan tasarlıyoruz. Burada, sektördeki firmaların ürünlerini tanıtma, profesyonel ziyaretçilerle doğrudan etkileşim kurma ve ulusal ile uluslararası alıcılarla bağlantılar kurma şansı elde edilecek. Bu iş birlikleriyle amacımız, yapı ve inşaat sektörünün tamamlayıcı ürün gruplarını doğru alıcılarla buluşturmak.” açıklamasında bulundu.

ZENGİN KONFERANS PROGRAMI

Yapı Fuarı kapsamında düzenlenecek dört günlük konferans programı hakkında bilgi veren Keskin, “Bu yılki konferanslar, sektörün dönüşümünü farklı açılardan ele alan tematik bir yapı ile dikkat çekiyor. ‘Büyümenin Kodları’, ‘Bağlantıların Mimarisi’, ‘Dönüşümün Mimarisi’ ve ‘Şehirlerin Sessiz Mimarı: Yapay Zeka’ başlıkları altında gerçekleştirilecek oturumlar, mimarlık, tasarım, malzeme, teknoloji ve kentsel ölçekle ilgili güncel tartışmaları sektör profesyonelleri ile bir araya getirecek. Geniş içerik yelpazesine sahip programımızla, yapı dünyasının geleceğini şekillendiren yenilik ve iş birliklerini tek bir platformda buluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.