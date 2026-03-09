TFF Hakem Kaosuna Resmi Yanıt Verdi

SÜPER LİG’DE HAKEM İSYANI KULÜPLERİ BİRLEŞTİRDİ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında tartışmalar dinmiyor. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile Fenerbahçe-Samsunspor maçı sırasında tırmanan “hakem isyanı”, kulüpleri TFF’ye karşı ortak bir duruş sergilemeye itiyor. Beşiktaş’ın gece yarısı yayımladığı “5 soruluk muhtıra” ve Samsunspor’un sert açıklamaları, gözlerin federasyona çevrilmesine neden oldu. Hakem hatalarının, özellikle Süper Lig’de makasın daralmaya başladığı dönemde devam etmesi, İstanbul ekipleri yanında ciddi bütçelerle mücadele eden Anadolu takımlarını da rahatsız ediyor.

HAKEM HATALARINA TEMKİNLİ YANIT

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada iki haftadır Süper Lig’de yaşanan hakem hatalarının farkında olduklarını ifade ederek, hafta içinde bir eğitim toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Otyakmaz, HT Spor’a yaptığı açıklamada futbolcuların hakemlere destek vermediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı.”