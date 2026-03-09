Kabine Ortadoğu Gelişmelerini Acil Değerlendirecek

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDAKİ GELİŞMELER ANKARA’DA TAKİP EDİLİYOR

Ankara, ABD-İsrail-İran savaşındaki tüm gelişmeleri dikkatle izliyor. Ortadoğu’daki son gelişmeler, saat 15.20’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Beştepe’de gerçekleştireceği toplantıda ele alınacak. İran tarafından ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürüldüğü bildirildi. Bu olayın ardından Tahran ile irtibata geçilerek, Türkiye’nin tepkileri aktarılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili olarak “Kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz.” şeklinde bir değerlendirme yapmıştı.

Tahran yönetimi ise, “Saldırıya izin vermeyen ve saldırmayanlara saldırmayacağız, şu ana kadar saldırdığımız için de özür dileriz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Tüm bu gelişmeler ve Türkiye’nin tutumu, kabine toplantısında detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, toplantıda ABD’nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek üzere organize ettiği iddiaları da görüşülecek. Ankara’nın, İsrail’in yıllardır bu yönde bir çaba içinde olduğu üzerinde durduğu belirtiliyor.

KKTC GÜVENLİĞİ İÇİN PLANLAR GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da masaya yatırılacak. KKTC’de F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasına dair değerlendirmeler yapılacak ve yöntem ile zamanlama konularında nihai kararın verilmesi gerekliliği ele alınacak.

SAVAŞIN EKONOMİYE ETKİLERİ GÜNDEMDE

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek gelişmeler incelenecek ve buna yönelik kapsamlı bir tedbirler planı hazırlanacak. Tüm bu başlıklar çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.