Boş Araziye Uçan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Kaza, 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolunda gerçekleşti.

KAZA, SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

E.K. yönetimindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş bir araziye uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE HASTANEDE DEVAM ETTİ

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.