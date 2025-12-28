Boşanma Sürecinde Eşini Hastanede Vuran Şüpheli Tutuklandı

21 Ağustos akşamında Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi’nde bir olay meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşini takip eden Enes S.’nin silahı ilkin tutukluk yaşadı, ardından ateş alarak eczacı Y.G.S.’yi yaraladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından şüpheli Enes S., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Yaralanan Y.G.S., hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

HASTANEDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından hastanede güvenlik önlemleri artırıldı ve hastane yetkilileri bu tür durumların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

