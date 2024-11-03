“Bournemouth, Manchester City’yi Yendi”

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE ŞOK SONUÇ

İngiltere Premier Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Manchester City, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı’nda oynanan müsabakada, ev sahibi takım 2-1’lik skorla galip geldi.

BOURNEMOUTH’un KAZANCI

Maçın başlama düdüğünden sadece 9 dakika sonra Semenyo’nun golü ile Bournemouth öne geçti. Evanilson’un 64. dakikada attığı golle fark 2-0’a çıkarıldı. Manchester City, 82. dakikada Josko Gvardiol’un kaydettiği golle durumu 2-1’e getirdi. Ancak maçta başka gol olmadı ve Bournemouth galibiyete uzandı. Gvardiol’un golü, İlkay Gündoğan’ın asistiyla geldi.

LİGDEKİ DEĞİŞİM

Bu sonuçla birlikte, Guardiola’nın ekibi Liverpool’un kazandığı bir haftada zirveyi rakibine bırakmış oldu. Manchester City, sezonun 10 maçında ilk kez mağlup oldu ve 23 puanla 2. sırada yer aldı. Bournemouth ise puanını 15’e yükseltti. Önümüzdeki hafta Manchester City, Brighton ile karşılaşırken, Bournemouth ise Brentford deplasmanına gidecek.