Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Tanker Kurtarıldı

4 Ocak’ta Bozcaada açıklarında, Aliağa’dan Yalova’ya giden 249 metre uzunluğundaki Umman bayraklı tanker ‘QENDIL’, lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.

MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Gemi, içinde bulunan 26 personel ile birlikte kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Olay sonrası bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-10’ ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri yönlendirildi. Ayrıca, Boğaz’dan geçmek üzere olan diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide yer alan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli ve 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Bozcaada açıklarında 12 gün önce karaya oturan ‘QUENDIL’ isimli tanker için başlatılan kurtarma operasyonu sona erdi. Kurtarma çalışmaları, hava koşulları nedeniyle aralıklarla sürdürülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi ‘Nene Hatun’, ‘Gemi Kurtaran’, ‘Kurtarma-17’, ‘Kurtarma-16’ ve ‘Kıyı Emniyeti-6’ römorkörleri de çalışmalara katıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda tanker, yeniden yüzdürülmeyi başardı. Tankerde ilerleyen günlerde yapılacak su altı sörvey çalışmasıyla geminin seyire uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

