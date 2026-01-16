Otomobil Yangını Vatandaşları Korkuttu Ve Zor Durum Yarattı

Edinilen bilgilere göre, Hacı İlyas Mahallesi’ndeki Hüseyin Nihal Atsız Caddesi üzerinde hareket halindeki 05 DC 490 plakalı otomobilden aniden dumanlar çıkmaya başladı.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Alışveriş dönüşü durumu fark eden sürücü Sedat Ö., eşiyle birlikte aracından çıkarak, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerle müdahale etti.

ALEVLER ÇEVREYE SIRADI

Araçtaki patlamalar, çevre halkında paniğe yol açtı ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Etraftaki araçlara da sıçrayan alevler, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı.