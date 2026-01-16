Yozgat’a 54 Yeni Araç Teslimatı Yapıldı

yozgat-a-54-yeni-arac-teslimati-yapildi

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen bir törenle, İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilen yeni araçların teslimatı yapıldı.

YENİ ARAÇLAR GÜÇLENDİRİYOR

Programda söz alan Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç, “Bugün burada Yozgat Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilen 27 aracın teslim töreninde sizlerle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu araçlar yalnızca araç filomuzu güçlendirmekle kalmayacak, suçla mücadelede ve kamu düzeni sağlanmasında önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

KAMU HİZMETLERİ GÜÇLENİYOR

Yozgat Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç ise, “Bugün burada kamu hizmetlerimizin daha güçlü bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ÖTV’siz araç alımından dolayı toplanmış bulunmaktayız. Bu araçlar devletimizin imkânlarını milletimizin hizmetine sunmanın en büyük somut göstergelerinden biridir. Sahadaki hizmetlerimiz gün geçtikçe artacaktır” ifadelerini kullandı.

