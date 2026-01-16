Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı: Maddi Hasar Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç TOKİ yolunda park halindeki bir otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine iletti.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, otomobilde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi.

İNCELME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi. Yangının neden kaynaklandığı konusunda yapılan çalışmalar sürüyor.