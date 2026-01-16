Bursa’da Gençler Otoparkta Kavga Etti

bursa-da-gencler-otoparkta-kavga-etti

Olay, Osmangazi ilçesinin Emek Mahallesi’ndeki Korupark AVM’nin otoparkında meydana geldi.

GENÇLER ARASINDA ŞİDDET DOLU ANLAR

Birbiriyle tartışmaya başlayan gençler, kısa süre içinde tekme ve yumruklarla süren bir kavganın ortasında kendilerini buldu.

VATANDAŞLAR ARAYA GİREREK KAVGAYI BİTİRDİ

Bir gencin ortalarına alındığı sırada, yerde yatan gence birden fazla tekme atan gençler, çevredekilerin müdahalesiyle dağıldı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın görüntüleri üzerine güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

