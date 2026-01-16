Bursa’da Gençler Otoparkta Kavga Etti

Olay, Osmangazi ilçesinin Emek Mahallesi’ndeki Korupark AVM’nin otoparkında meydana geldi.
GENÇLER ARASINDA ŞİDDET DOLU ANLAR
Birbiriyle tartışmaya başlayan gençler, kısa süre içinde tekme ve yumruklarla süren bir kavganın ortasında kendilerini buldu.
VATANDAŞLAR ARAYA GİREREK KAVGAYI BİTİRDİ
Bir gencin ortalarına alındığı sırada, yerde yatan gence birden fazla tekme atan gençler, çevredekilerin müdahalesiyle dağıldı.
GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın görüntüleri üzerine güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.