Gazipaşa’da Motosiklet Kazasında Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

KAZA YENİ MAHALLE’DE GERÇEKLEŞTİ

Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak’ında bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Murat Ö. tarafından yönetilen 07 BZG 839 plakalı motosiklet, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralanırken, durum hemen yetkililere bildirildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Daha sonra ambulansa alınan Murat Ö., Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Olayın detayları araştırılarak, kazanın nedenleri belirlenmeye çalışılıyor.