Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Tanker Kurtarıldı

bozcaada-aciklarinda-karaya-oturan-tanker-kurtarildi

4 Ocak tarihinde Bozcaada açıklarında seyir halindeki Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki ‘QENDIL’ isimli boş tanker, lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.

MÜRETTEBAT SAĞLAM

Geminin kaptanı, içerisinde bulunan 26 personelin sağlık durumunu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Kurtarma-10’ ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri gönderildi. Karaya oturan tankere dair bilgi verilerek, boğazdan geçecek diğer gemiler de uyarıldı. Yapılan kontroller sonucunda gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli ve 10 Myanmarlı personelin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bozcaada açıklarında karaya oturan ‘QENDIL’ tankerinin kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hava şartlarının olumsuz etkisiyle aralıklarla devam eden kurtarma operasyonuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi ‘Nene Hatun’, ‘Gemi Kurtaran’, ‘Kurtarma-17’, ‘Kurtarma-16’ ve ‘Kıyı Emniyeti-6’ römorkörleri katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tanker, tekrar yüzdürüldü. Tanker için su altı sörvey çalışmaları gerçekleştirilecek ve geminin seyir için uygun olup olmadığı belirlenecek.

