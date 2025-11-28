Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

ÇANAKKALE’DE YANGIN FELAKETİ

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, sabah saatlerinde 2 katlı bir otelin kahvaltı bölümünde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak olayda 1 köpek hayatını kaybetti.

Alevlerin etkisi altına alan otel, Poyraz Limanı bölgesinde bulunuyor ve yangın saat 05.30 sıralarında başladı. Alarm sesini duyan otel işletmecisi Egehan Güner ve eşi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, müşteri bulunmayan 16 odalı otelin tamamına yayıldı.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 1 saat boyunca müdahale etti. Ne yazık ki, yangın sonucu otel tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Güner, “Allah’tan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık” ifadelerini kullanarak, olayın ciddiyetini vurguladı. Yangınla ilgili olarak başlatılan resmi soruşturmanın sürdüğü bildirildi.