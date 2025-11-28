Bozcaada’daki Otelde Yangın Paniği: 1 Köpek Hayatını Kaybetti

bozcaada-daki-otelde-yangin-panigi-1-kopek-hayatini-kaybetti

ÇANAKKALE’DE YANGIN PANİĞİ

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki bir otelin bahçesindeki kahvaltı alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda 1 köpek hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında Poyraz Limanı mevkisinde bulunan 2 katlı otelin kahvaltı bölümünde belirmeye başladı. Yangın seslerini duyan otel yöneticisi Egehan Güner ve eşi, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Kısa sürede büyüyen alevler, müşteri olmadığı belirtilen 16 odalı oteli tamamen sardı.

ITFAİYE MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı fakat otel, yangından dolayı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında bir köpeğin öldüğü bildirildi. Yangının meydana geldiği sırada alarm sisteminin sayesinde durumu fark ettiklerini ifade eden Güner, “Allah’tan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık” şeklinde konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

