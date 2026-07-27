Bozok Üniversitesi KPSS Puanıyla Personel Alacak

Eğitim
Beyaz önlük giymiş bir sağlık çalışanı, arka planda diğerleriyle birlikte duruyor
Yozgat Bozok Üniversitesi, 2024 KPSS kapsamında çeşitli pozisyonlar için sözleşmeli alım yapacağını açıkladı.
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, 2024 KPSS puan sıralamasına göre hemşire, mühendis, sağlık teknikeri ve temizlik personeli gibi birçok pozisyonda sözleşmeli alım yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Temmuz 2026’da başlayacak ve 10 Ağustos’a kadar sürecek. Adaylar ayrıca evraklarını 13 Ağustos’a kadar elden teslim etmek zorunda.

BAŞVURU TARİHLERİ NETLEŞTİ

Online başvuru için son tarih 10 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Elden evrak teslimi ise 13 Ağustos mesai bitimine kadar yapılacak. Başvuru sonuçları 4 Eylül’de ilan edilecek. İtirazlar 4-8 Eylül arasında alınacak.

HEMŞİRE AĞIRLIKLI 72 PERSONEL ALINACAK

Üniversite bünyesinde toplam 72 kişi istihdam edilecek. En büyük kontenjan 37 kişiyle hemşire kadrosu. Mühendislik için 1, diğer sağlık personeli için 2 kişi alınacak. Sağlık teknikeri kadrosunda 5 kişi görevlendirilecek.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Adaylar önce e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı’na online başvuru yapacak. Ardından başvuru bilgilerini Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekiyor. Dokümanı teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Her aday yalnızca bir ilan koduna başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları iptal edilecek. Göreve başlayan personel 4 yıl boyunca kurumlararası nakil yapamayacak. Destek personeli için örgün eğitime devam etmeme şartı aranıyor. KPSS puan eşitliğinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecek. Detaylı bilgi için 0 (354) 242 10 85 aranabilir veya bozok.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

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