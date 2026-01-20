Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Operasyon Gerçekleşti

Türkiye’de DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDE UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Türkiye’deki dizi ve film sektörü ile medya dünyasında yeni operasyonlar devam ediyor. Bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplamda 7 kişi için gözaltı kararı verildi. Söz konusu operasyonda, Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Hürriyet magazin muhabiri Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı’nın yanı sıra, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un da gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, hakkında işlem yapılan diğer 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer yandan, Hürriyet yazarı ve “Cihanna” lakabıyla bilinen Cihan Şensözlü, daha önce aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bu gelişmeler, sektördeki uyuşturucu soruşturmalarının derinleştiğini gösteriyor.