Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Operasyon Gerçekleşti

uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-operasyon-gerceklesti

Türkiye’de DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDE UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Türkiye’deki dizi ve film sektörü ile medya dünyasında yeni operasyonlar devam ediyor. Bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplamda 7 kişi için gözaltı kararı verildi. Söz konusu operasyonda, Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Hürriyet magazin muhabiri Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı’nın yanı sıra, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un da gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, hakkında işlem yapılan diğer 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer yandan, Hürriyet yazarı ve “Cihanna” lakabıyla bilinen Cihan Şensözlü, daha önce aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bu gelişmeler, sektördeki uyuşturucu soruşturmalarının derinleştiğini gösteriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıt Fiyatlarına Çarşamba Günü Yeni Zam Geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına yeni bir zam beklenirken, benzin fiyatlarında değişiklik söz konusu değil.
Gündem

Trabzonspor Fenerbahçe Maçının Tarihi Açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın tarihi duyuruldu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Shaquille O’Neal Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü basketbolcu Shaquille O’Neal ile bir basketbol sahasında buluştu.
Gündem

MHP Başkanı Bahçeli’den Terörle Mücadele Vurgusu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'de SDG-YPG'nin Fırat'ın batısından çıkarıldığını belirterek, doğudaki teröriste yönelik mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kürt halkıyla terör örgütünü ayırt etti.
Gündem

Uyuşturucu Operasyonları Kapsamında 641 Gözaltı Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.