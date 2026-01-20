MHP Başkanı Bahçeli’den Terörle Mücadele Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı içtenlikle selamlıyor ve onlara şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, artan risk ve tehditleri detaylı bir şekilde değerlendirdik. Terörsüz bir Türkiye’ye karşı yürütülen bozguncu faaliyetleri dikkatle inceledik. Aynı zamanda husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu pekiştirdik. Hain emellerin karşısında durmaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye, ucuz hesaplara kurban verilemeyecek kadar hayati bir öneme sahiptir. Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ediyor; rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı ve başarının limiti yoktur. Zafer, düşünen, inanan ve “Kim var?” dediğinde sağa sola bakmadan “Ben varım” diyenlerin ortak paydasıdır. Cumhur İttifakı, işte bu temelin ve liyakatin simgesidir. Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz.

SDG/YPG DEFEDİLDİ

Malum olduğu üzere, SDG/YPG, bulunduğu alanlardan Suriye ordusunun etkili mücadelesiyle çıkarılmıştır. Halep’in yanı sıra Rakka ve Deyrizor, baskı ve işgallerden kurtarılmıştır. 10 Mart Mutabakatı’na karşı direnç gösteren SDG/YPG, her fırsatta müzakere ortamını sabote etme girişimlerinde bulunmuştur. Bu nedenle kapsamlı bir harekât ile zora ve silaha dayalı olarak temizlenmiştir. Son gelişmeler, hem Suriye, hem bölge ülkeleri hem de Türkiye adına oldukça olumludur. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine karşı suikastlar düzenleyen SDG/YPG’nin faaliyetleri, 27 Şubat İmralı çağrısına muhalefet eden eylemleriyle dikkat çekmektedir. Bu süreçte, SDG/YPG provokasyonlarının, 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum sürecini baltalama çabası olduğu açığa çıkmıştır.

KÜRT KARDEŞLERİMİZ BAŞKA, YPG BAŞKA

Suriye’de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı oluşmaktadır. Sıkıştıklarında teslim bayrağını çeken SDG/YPG, Şam yönetimiyle 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Suriye’de Arap aşiretleri, Kürtler, Türkmenler ve diğer etnik gruplar, bir arada ve kardeşçe yaşama isteği içindedir. Özellikle Rakka ve Deyrizor’da Arap aşiretleri, Şam yönetimiyle dayanışma içinde SDG/YPG terörizmine karşı önemli bir mücadele ortaya koymuşlardır. Buradan tekrar belirtmek gerekir ki, Kürt kardeşlerimiz farklıdır, SDG/YPG terör örgütüdür ve onların temsil yetkisi yoktur; bu gerçek bir yalan ve hayaldir.

ŞAM’IN GÜVENLİĞİ ANKARA’NIN GÜVENLİĞİDİR

SDG/YPG’nin devlet içinde devlet gibi hareket etme eğiliminin sürdürülebilir olmayacağı açıktır. Bu nedenle Fırat’ın batısının yanı sıra doğusunda, Ayn el Arap’tan Kamışlı’ya kadar terörist faaliyetler sona erdirilmelidir. Ne yurt içinde ne de yurt dışında terörizmin kanlı tuzaklarına tahammül etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Terörün sonu yoktur, terörizm çıkmaz bir sokaktır. İnsanlığa karşı işlenmiş en vahşi suç, terör suçudur ve terörle yaşamak onurlu yaşamın zıttıdır. Hiçbir hain örgüt halkın güvenliğine ihanet edemeyecektir. Suriye Cumhuriyeti’nin siyasi ve toprak bütünlüğü ile egemenlik hakları kesinlikle tartışılamaz. Şam’ın güvenliği, Ankara’nın güvenliğidir. Suriye halkının huzuru, Türk milletinin huzuruyla birebirdir. Dileğim, Şam yönetimi ile SDG/YPG arasında imzalanan anlaşmanın bir dönüm noktası olmasıdır.

CHP’YE: SİZİN ÖNERGENİZE DESTEK OLMAYIZ

En düşük emekli maaşının insanca yaşayabilecek düzeye getirilmesi konusundaki sözlerimin arkasındayız. Emeklilerimizin yanında olduğumuzu duyuruyorum. CHP’nin iç meselelerine, yolsuzluk siyasetine katılmayı düşünmüyoruz. MHP, Cumhur İttifakı’nın ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak, hükümetin kalkınma adına aldığı kararlara destek vermek siyasi bir sorumluluktur. Ancak boş işlerle uğraşmıyoruz. Ekonomik ve sosyal konulara odaklanıyoruz. CHP’nin emeklilerle ilgili değerlendirmeleri, kötü niyet barındırmaktadır. Sizin önergenize destek vermeyeceğiz. MHP, vatandaşın geçim derdine çözüm üretmek adına çalışmaktadır.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir kişi tarafından sokak ortasında katledilmiştir. Bu duruma içten bir acıyla yanıt veriyorum; Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekrar etmiştir. Merhum Atlas için Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum. Suç işlemiş çocuklarla ilgili gereken her şey yapılmalıdır. Türkiye’nin toplumsal dokusu tahrip ediliyor, ahlak anlayışımız saldırıya uğruyor. Toplum huzuru ciddi şekilde tehdit altındadır. Sanatçı ve medya mensuplarının karanlık olaylarla anılması, toplumda derin yaralar açmaktadır. Ülkemiz, maalesef kötü bir tekrara tanıklık ediyor.

BARIŞ KURULUNUN BAŞI ERDOĞAN OLMALI

Başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Barışın öncüsü Türkiye ve onun başındaki isim, Cumhurbaşkanı olmalıdır.