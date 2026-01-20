Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Shaquille O’Neal Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA tarihinin en güçlü pivotlarından biri olarak kabul edilen efsanevi basketbolcu Shaquille O’Neal ile bir araya geldi. 2.16 metre boyuyla dikkat çeken ve LA Lakers forması altında büyük başarılara imza atmış olan O’Neal ile Erdoğan arasındaki keyifli anlar kameraya yansıdı.

BASKETBOL TOPUNA İMZA

Buluşma sırasında gösterilen samimi anların yanı sıra, Erdoğan ve O’Neal’in bir basketbol topunu ortaklaşa imzaladıkları anı da kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlarla ilgili fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı; kareler olayın sıcaklığını gözler önüne serdi.