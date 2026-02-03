Brent Petrol Fiyatı 65,78 Dolar Seviyesine Geriledi

Brent petrol fiyatları, altın, gümüş ve dolar gibi dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Dün varil fiyatı 67,11 dolara kadar yükselmişken, günü 66,24 dolardan kapattı. Bugün ise saat 09.20 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 65,78 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 61,62 dolardan işlem görmekte.

KÂR ALIMLARIYLA GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerginliğin azalması ve son günlerdeki hızlı artış sonrasında yatırımcıların kâr alımına gitmeleriyle yaşandı.

TRUMP-MODİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı yapmış olduğu açıklamalarında, Hindistan Başbakanı ile bir araya geldiğini ve ticaret anlaşması sağlandığını duyurdu. Ayrıca, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini ifade etti.

ABD VE HİNDİSTAN ARASINDA YAŞANANLAR

Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımı, daha önce ABD ile yapılan ticaret müzakerelerinde de gündeme gelmişti. ABD, bu alımların Rusya’nın Ukrayna üzerindeki savaşı desteklediğini ileri sürerken, Hindistan enerji talebini karşılamak için petrol ithalatına ihtiyaç duyduğunu belirtti. ABD Başkanı, Hindistan’ın ülkesinden “çok daha fazla” petrol alacağını ve muhtemelen Venezuela’dan da alımlar gerçekleştirebileceğini açıkladı.

ABD VE İRAN İLİŞKİLERİ

Hafta sonu yaptığı bir diğer açıklamada ise İran yönetimiyle “ciddi görüşmeler” yapıldığını duyurdu. Bu açıklama, İranlı yetkililerin ABD ile müzakerelere hazırlanmakta olduklarını açıklamasının ardından geldi. Olumsuz hava koşulları ve İran’a yönelik olası askeri adımlar ile yaşanan endişeler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Daha önce nükleer anlaşma ve bölgedeki protestolar nedeniyle İran’a yönelik askeri müdahaleyle tehditler savurmuş olan Başkan, Orta Doğu’ya donanma sevk etmişti. Bu durum, bölgedeki jeopolitik istikrarsızlık ve olası petrol üretim aksaklıkları riskini gündeme getirmişti.

OPEC+ “İSTİTRARA KORUMA” KARARI ALDI

Diğer yandan OPEC ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, yaptıkları çevrim içi toplantıda mevcut piyasa koşulları çerçevesinde petrol piyasasında istikrarı sağlama kararlılıklarını yinelediler. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman gibi ülkeler, mevsimsel etkiler nedeniyle mart ayında planlanan üretim artışlarını durdurduklarını açıkladı. Günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa şartlarına bağlı olarak geri alınabileceği ifade edilirken, gönüllü üretim kesintilerine uyumun sağlanması ve aşırı üretim telafi edilmesinin önemi vurgulandı. Piyasa koşullarının ay bazında izleneceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart’ta yapılacağı bildirildi. OPEC+ grubunun beklenildiği gibi üretim seviyelerini sabit tutması, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolün teknik analizine göre, 69,42 dolar seviyesinin direnç, 64,74 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.