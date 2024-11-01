Brezilya Grand Prix’si İçin Hazırlıklar Başladı

YARIŞIN DETAYLARI

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti’nde gerçekleşecek olan yarış, toplamda 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 21.00’de, yarış ise 3 Kasım Pazar günü TSİ 20.00’de başlayacak.

PİLOTLARIN PERFORMANSI

F1 2023 sezonunda düzenlenen 7 yarışta, Max Verstappen öne çıkıyor ve liderlik koltuğunda oturuyor. Lando Norris ve Charles Leclerc yarışları 3 kez podyumda tamamladı. Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz ise 2’şer kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. George Russell ise bir defa podyumda yer aldı. Brezilya Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıranın durumu şu şekilde: