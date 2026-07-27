Brezilya ve Arjantin Arasında Diplomatik Kriz

Brezilya’da darbe girişimi iddiasıyla tutuklanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti’nin yeni adayı oldu. Adaylığını Sao Paulo’daki mitingle duyurdu. Babası Jair Bolsonaro’nun siyasi mirasını sürdüreceğini söyledi.
ARJANTİN LİDERİ MİTİNGE KATILDI
Mitinge Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de katıldı. Milei konuşmasında Lula da Silva’yı hedef aldı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes’i sert sözlerle eleştirdi.
BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞIRILDI
Lula yönetimi, Buenos Aires’teki büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Milei’yi kınadı. Yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.
İKTİDAR PARTİSİNDEN TEPKİ
PT Genel Başkanı Edinho Silva, Milei’yi suçladı. Brezilya kurumlarına saygısızlık ettiğini belirtti. Milei, Flavio Bolsonaro’dan seçimlerde “sosyalist çöplüğü durdurmasını” istemişti.