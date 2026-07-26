Mersin’in Mezitli ilçesi Kulak Mahallesi sahilinde denize giren beş kişilik bir aileden üç kişi boğularak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri anne, baba ve annenin kız kardeşinin öldüğünü belirledi. Olayda bir kız çocuğu kurtarıldı, bir kişi ise kayboldu.

KAYIP YEĞEN İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybedenlerin Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Dağşan olduğu tespit edildi. Çiftin kızı Fatma Öztürk hastanede tedavi görüyor. Kayıp olan yeğen Halil Öztürk’ü arama çalışmaları devam ediyor.

VALİDEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Olay yerine giden Vali Atilla Toros, ekiplerden bilgi aldı. Ailenin Tarsus Çayı’nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya girdiğini söyledi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlandığını belirtti. İki kişinin de aileyi kurtarmak için denize girdiğini ancak kendi imkanlarıyla çıktıklarını aktardı. Anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldığını ifade etti. Kız çocuğunun durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Kayıp kişiyi arama çalışmalarının deniz ve karada sürdüğünü kaydetti. Dört bot ve dört dalgıcın sahada görev yaptığını belirtti. En kısa zamanda kayıp vatandaşa ulaşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.