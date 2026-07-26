Mezarlık Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

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Mezarlıkta toplanmış kalabalık bir grup insan
Batman Asri Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
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Batman Asri Mezarlığı’nda bir grup yakınını ziyaret ederken silahlı saldırıya uğradı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan şüpheliler tabancalarla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kontrolünde Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Saldırıda yaralanan A.G. ve M.E.’nin tedavisi sürüyor. A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

VALİLİK OLAYIN GEÇMİŞ HUSUMET KAYNAKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Batman Valiliği açıklamasında saldırının kız meselesinden kaynaklandığını duyurdu. Olayın 16 Mayıs’ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan husumetten çıktığı anlaşıldı. Failin daha önce yakalanarak tutuklandığı ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri olaya derhal müdahale etti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı. Diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

AK PARTİ YÖNETİCİSİ VE YAKINLARI HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Direk’in AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. Milletvekili Ferhat Nasıroğlu taziye mesajı yayımladı. Nasıroğlu saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendiğini ve menfur saldırı sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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