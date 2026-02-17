Türkiye’yi Sarsan Sıcaklık Düşüşü: Kar Geliyor

Geride kalan hafta sonunda sıcaklıklar, İstanbul dâhil olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde yükseldi. Yaz dönemini hatırlatan bu havalar, milyonlarca kişide endişeye neden oldu. Mevsim normallerinin oldukça dışında seyreden bu sıcaklıkların ne kadar süreceği ise merak konusu. Beklentiler doğrultusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı.

SICAKLIKLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, birçok ilde sıcaklıkların keskin bir düşüş yaşayacağını vurguladı. Ayrıca 22 Şubat pazar günü kar yağışı olabileceğine dair uyarıda bulundu. MGM’nin paylaştığı haritaya göre, hafta sonu kar beklenen şehirler şunlardır:

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI VAR

– Bilecik
– Kütahya
– Afyonkarahisar
– Eskişehir
– Bolu
– Ankara
– Konya
– Karaman
– Aksaray
– Kırıkkale
– Karabük
– Kastamonu
– Niğde
– Kırşehir
– Nevşehir
– Kayseri
– Yozgat
– Çorum
– Tokat
– Amasya
– Sivas
– Gümüşhane
– Bayburt
– Erzurum
– Muş
– Bitlis
– Ardahan
– Kars
– Ağrı

