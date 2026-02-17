Güroymak’ta Trafik Kazası: Üç Ölü, Beş Yaralı

guroymak-ta-trafik-kazasi-uc-olu-bes-yarali

GÜROYMAK’TA TRAFİK KAZASI

Güroymak ilçesinde, Cevizyatağı köyü yakınlarında bir trafik kazası yaşandı. İzzettin Alpcan’ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak uçuruma düştü. Kazada sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22), olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan diğer beş kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olayın ardından, acil durum ekiplerine haber verilmesi ile birlikte bölgeye ambulanslar, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi. İlk olarak olay yerine ulaşan vatandaşlar ve ekipler, otomobilde sıkışan hayatını kaybeden ve yaralıları, bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

