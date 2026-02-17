Trabzon’da Trajik Olay: Abdulkadir Eymen Bilgin Hayattan Koparıldı

Trabzon’un Pelitli Mahallesi’nde yaşayan ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okuldan döndükten sonra odasından uzun süre çıkmadı. Ailesinin endişelenmesi üzerine odaya giren yakınları, çocuğu kapıya asılı biçimde hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin’i hastaneye kaldırdı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİLGİSAYARI İNCELENİYOR

Olayla ilgili başlatılan kapsamlı soruşturmada, çocuğun ölüm nedenine dair dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Bilgin’in, oynadığı sanal oyundaki talimatları uygulamak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine polis, çocuğa ait bilgisayarı incelemeye aldı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi ailesine teslim edilerek, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.