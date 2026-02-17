Hillary Clinton Trump’ı Epstein Dosyaları İçin Suçladı

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Trump’ın karşısına çıkan Hillary Clinton, Berlin’de düzenlenen Dünya Forumu’nda Trump yönetimini Epstein belgelerini gizlemekle suçladı. Clinton, belgelerin kasıtlı olarak geciktirildiğini savunarak, “Dosyaları ortaya çıkarın. Süreci ağırdan alıyorlar.” şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı, yeni yasa gereği milyonlarca Epstein belgesini kamuoyuna sundu. Ancak bakanlık tüm belgelerin paylaşıldığını söylese de milletvekilleri bu açıklamayı yetersiz buldu. Epstein belgelerinde Bill Clinton’ın Epstein ile olan fotoğrafları yanı sıra birçok uygunsuz fotoğrafın da bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Clinton, Epstein için çocuklar tedarik edip adaya götüren Ghislaine Maxwell ile yalnızca birkaç kez bir araya geldiğini belirtti.

İFADE VERECEKLER

Hillary ve Bill Clinton, Epstein ile olan bağlantıları hakkında Kongre önünde ifade verecek. Çift, bu ifadenin kamuya açık bir şekilde alınmasını talep etti. Hillary Clinton 26 Şubat’ta, Bill Clinton ise bir gün sonra oturuma katılacak. Clinton çiftinin ifade vermeyi kabul etmesi ile birlikte, onları zan altında bırakacak olan “Kongre’ye itaatsizlik” oylaması iptal edildi. Bu durum, 1983’ten bu yana eski bir ABD başkanının komisyonda vereceği ilk ifade olacak. Hillary Clinton, “Oraya gideceğiz ancak bunun halka açık olması daha iyi olur.” diyerek bunu vurguladı. Clinton, “Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu belgelerin tamamının açıklanması için defalarca çağrıda bulunduk. Güneş ışığının en iyi dezenfektan olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

TRUMP AKLANDI MI?

Donald Trump, belgelerin içerisinde adının yüzlerce kez geçmesine rağmen Epstein ile bağlantısını yıllar önce kopardığını savundu. Air Force One uçağında muhabirlere konuşan Trump, belgelerin kendisini akladığını iddia ederek, “Ben aklandım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yoktu. Bir şeyler bulmayı umarak içeri girdiler ancak tam tersini buldular.” şeklinde belirtti. Trump, bu soruşturmaların esasen Demokratların meselesi olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı ise Trump’a dair bazı iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve bu belgelerin 2020 seçimleri öncesinde FBI’a sunulan abartılmış iddialar olduğunu öne sürdü.

ESKİ PRENS DE İFADE VERSİN

Clinton, Prens Andrew’un komisyonda ifade vermesi gerektiğini de dile getirdi. Clinton, “İfade vermesi istenen herkesin ifade vermesi gerektiğini düşünüyorum.” diyerek bu çağrısını yaptı. Andrew, belgelerde adı ve fotoğraflarının yer almasına rağmen tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Epstein’ın mağduru Virginia Giuffre’nin ailesi, Andrew’un komite karşısına çıkmasını talep ederken, Andrew 2022 yılında Giuffre ile suçlamaları kabul etmeden uzlaşma yoluna gitmişti. Hillary Clinton ise bu sürecin kendisi üzerinden bir dikkat dağıtma çabası olduğunu savundu.