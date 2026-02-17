Çankaya’daki Zincir Markette Dermansız Kadına Soygun

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, GMK Bulvarı üzerinde bulunan tanınmış bir zincir market şubesi bir skandalla gündeme geldi. 2021 yılından bu yana ağır demans hastalığı tedavisi gören yaşlı bir kadın, markete girdiğinde bir gofret aldı. Hastalığının etkisiyle gofreti cebine koyan kadın, kasadan geçmeden ödeme yapmayı unuttu.

POLİSE YETKİSİZ TEHDİT

Ekran Haber’den edinilen bilgiye göre, market çalışanları, güvenlik kameralarından durumu fark ettikten sonra, yaşlı kadının zayıf durumunu kötüye kullandı. İddiaya göre, çalışanlar kadını durdurup ya polis çağırmakla ya da mağazadaki kasa açığını ödemekle tehdit etti. Korkuya kapılan kadının banka kartını alan çalışanlar, yalnızca 7 dakika içinde 5 farklı işlem yaparak toplamda 25 bin 845 lira çekim gerçekleştirdi. Bu miktarın, marketin geçmişten gelen kasa açıklarını kapatmak için kullanıldığı öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSU İLE YARGI YOLU AÇILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur kadının avukatı Mehmet Sena Kapu, durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıyarak suç duyurusunda bulundu. Avukat Kapu, müvekkilinin konuşma ve yürüyüş halinden, rahatsızlığının uzman olmayan bir kişi tarafından dahi kolayca anlaşılabileceğini belirtti. Dilekçede, market çalışanlarının parayı iade etmeyi reddettiği ve “Üstlerimizden talimat aldık, açığı böyle kapattık” şeklindeki ifadelerine yer verildi. Avukat, sağlık raporları ve banka dekontlarını delil olarak sunarak, şüphelilerin “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma” suçundan ceza almasını talep etti.