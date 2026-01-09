Brezilyalı Model Kamila Rodrigues Rahibe Eva Oldu

21 yaşındaki Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, modellik kariyerine son verip dini bir hayatı tercih etti. Genç isim, bu yeni yaşam tarzıyla “Rahibe Eva” olarak anılmaya başladı.

KARİYERİNİ BIRAKTI, DİNİ HAYATI SEÇTİ

Model ve güzellik yarışması ile dikkat çeken Cardoso’nun bu ani kararı, sosyal medya platformlarında hızla gündem haline gelirken, birçok kişi onun “hayatının yönünü tamamen değiştirdiği” görüşünü belirtti.

YENİ KİMLİĞİYLE TANINIYOR

Cardoso’nun rahibe olduktan sonra yeni ismiyle, Rahibe Eva olarak hayatına devam edeceği aktarıldı. Bu beklenmedik değişim, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı.