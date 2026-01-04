Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

brighton-galibiyetiyle-ferdi-kadioglu-icin-ovguler-yagdi

Premier Lig’in 20. haftasında Brighton, ağırladığı Burnley’i 2-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Brighton’ın gollerini Georginio Rutter ve Yasin Ayari kaydederken, Fabian Hürzeler’in çalıştırdığı ekip bu sonucun ardından ligde 6 hafta aradan sonra yeniden galip gelmiş oldu.

FERDİ KADIOĞLU’NUN BAŞARISI

Brighton’da Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya ilk 11’de başlayarak 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Maç sonrasında, Brighton tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan oylamada, maçın en iyi oyuncusu olarak Ferdi Kadıoğlu seçildi. Milli futbolcu, oyların yüzde 80.3’ünü alarak bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

BRIGHTON TARAFTARINDAN ÖVGÜLER

Burnley karşılaşmasının ardından Brighton taraftarları, Ferdi Kadıoğlu hakkında olumlu yorumlarla dolu paylaşımlarda bulundu. Taraftarların görüşleri ise şu şekilde: “Ferdi Kadıoğlu, benim için şu ana kadar sezonun en iyi oyuncusu. Her hafta muazzam bir performans sergiliyor.”

