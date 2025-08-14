BtcTurk, 48 Milyon Dolar Hacklendi

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 14 Ağustos 2025 tarihinde sıcak cüzdanlarında şüpheli çıkışlar tespit edilmesiyle büyük bir sorun yaşadı. Bu olayın ardından kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durduruldu ve kullanıcılar bu durumda bilgilendirildi. Alım satım ve Türk Lirası işlemlerinin ise sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirildi. Hackerların 48 milyon dolarlık bir saldırı gerçekleştirdiğine dair iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı.

TEKNİK SORUN VE İŞLEM DURDURMA

BtcTurk, yaptığı açıklamada sıcak cüzdanlarda meydana gelen teknik sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını belirtti. Şirket, bu sorunların giderilmesi ile birlikte işlemlerin yeniden başlatılacağını ve kullanıcıların bilgilendirileceğini aktardı. Kullanıcı varlıklarının, güçlü mali yapıları sayesinde güvende olduğu vurgulandı ve detaylı araştırmaların devam ettiği ifade edildi.

HACKER İDDİALARI VE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Hackerların 48 milyon dolarlık vurgun yaptığına dair iddialar sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Ancak BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği yaparak detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını belirtti. Şirket, gelişmeleri kullanıcılarla düzenli olarak paylaşmayı sürdüreceğini ve paniğe gerek olmadığını ifade etti.