Btcturk, Sıcak Cüzdanında Sorun Yaşadı!

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan BtcTurk, 14 Ağustos 2025’te sıcak cüzdanları üzerinde şüpheli çıkışlar tespit edilmesiyle sarsıldı. Bu olay nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulurken, kullanıcılar bu konuda bilgilendirildi. Ancak alım satım işlemleri ve Türk Lirası ile yapılan işlemler sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Hackerların 48 milyon dolarlık bir saldırı gerçekleştirdiği iddiaları ise resmi olarak doğrulanmadı.

TEKNİK SORUN NEDENİYLE İŞLEM DURDURULDU

BtcTurk’ün yaptığı açıklamada, sıcak cüzdanlarda görülen teknik sorun sebebiyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Şirket, sorunların giderilmesinin ardından işlemlerin yeniden başlayacağını ve kullanıcıların bilgilendirileceğini ifade etti. Kullanıcı varlıklarının sağlam mali yapı sayesinde güvende olduğu vurgulanırken, detaylı araştırmaların sürdüğü aktarıldı.

HACKER İDDİALARI VE ŞİRKETİN YETKİLİLERİ

Sosyal medyada hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun gerçekleştirdiğine dair iddialar hızla yayıldı. Ancak BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde derinlemesine incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını açıkladı. Şirket, gelişmeleri kullanıcılarıyla paylaşmaya devam edeceğini belirterek, panik yapmaya gerek olmadığını ifade etti.