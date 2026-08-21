Bu Akşam Kuralsız Sokaklar İspanya, Jamaika ve Mısır’da

Magazin Kanal D’nin keşif ve macera programı Kuralsız Sokaklar’da bu akşam Mert Öztürk, izleyicileri üç farklı rotada sıra dışı deneyimlere ortak edecek. Programın ilk durağı, İspanya’nın turistik kenti Barcelona olacak. Şehrin gözlerden uzak sokaklarında yasa dışı yollarla ülkeye gelen ve zor yaşam koşulları altında varlık mücadelesi veren insanların hikâyeleri ekrana gelecek.

BARÇELONA’NIN GİZLİ YÜZÜ EKRANA GELİYOR

Girmenin zor ve tehlikeli olduğu belirtilen Hırsızlar Sokağı’ndan dikkat çekici görüntülerin ardından Öztürk, İspanyolların “Biz İspanyol değiliz” sözleriyle kimliklerini vurguladıkları Katalonya bölgesine geçecek. Temelleri 1882 yılında atılan ve halk arasında “bitmeyen kilise” olarak bilinen Sagrada Família Bazilikası’nın ihtişamı izleyicilerle buluşacak. Turistlerin uğramadığı ve küçük çete gruplarının etkili olduğu sokaklardan yansıyacak görüntüler, bölgenin farklı yüzünü ortaya koyacak.

JAMAİKA SAHİLLERİNDE TATİL ATMOSFERİ

Kuralsız Sokaklar’ın bir sonraki durağı ada ülkesi Jamaika olacak. Mert Öztürk, izleyicileri Karayip Denizi kıyısındaki Ocho Rios kasabasına götürecek. Belirli bir sosyal statüye sahip olmayan Jamaikalıların girişine izin verilmeyen sahillerden ekranlara yansıyacak görüntüler tatil atmosferi sunacak.

İSKENDERİYE’NİN ARKA SOKAKLARINDA LEZZET DURAKLARI

Programın son durağı ise Mısır’ın liman kenti İskenderiye olacak. Korku filmi setlerini andıran tozlu sokaklar ve binalar, geçmişte Türk gemicilerine ev sahipliği yaptığı belirtilen liman ve dönercilerin ön plana çıktığı sokak lezzetleri, Mert Öztürk’ün anlatımıyla ekrana gelecek. Kuralsız Sokaklar, bu akşam 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.