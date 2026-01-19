BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, bugün planlanan sekiz seferin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri’nin resmi internet üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu seferler arasında şu güzergahlar yer alıyor: 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya).