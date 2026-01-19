Pınar Erbaş’ın Show TV İle İlişkisi Sonlandı

pinar-erbas-in-show-tv-ile-iliskisi-sonlandi

Eski Haber Yönetiminde Gelişme: Ersoy’un Eşi Açıklama Yaptı

Eski genel yayın yönetmeni, uyuşturucu soruşturması çerçevesinde tutuklanınca, eşi Pınar Erbaş tarafından dikkat çekici açıklamalarda bulunuldu. Erbaş, yaşanan olumsuz sürecin ardından ekranlardan uzak kalacağını duyurdu. “Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim.”

YETKİLİ KURUMLARDAN GELEN KARAR

Pınar Erbaş, bugün gerçekleştirdiği yeni bir açıklamada Show TV’deki görevine son verildiğini belirtti. Bu kararın Mehmet Akif Ersoy’un “eski eşi” olmasından kaynaklandığını iddia etti. “Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi.” Erbaş, önce izin süresinin uzatıldığını, ardından ise işe dönüşünün mümkün olmadığının kendisine iletildiğini ifade etti. “Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Büyük haksızlık…” şeklindeki sözleriyle durumu özetledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

